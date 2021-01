L’offerta formativa dell’istituto “Pizi” di Palmi

21 Gennaio 2021 12:30

L’Istituto Pizi di Palmi, con la sua pletora di indirizzi, è quello che può garantire una scelta sicura per imparare ad imparare nei diversi ambiti dello scibile umano, proponendo percorsi differenti nelle attività precipue, ma tutti miranti alla formazione complessiva del futuro cittadino del mondo

I tempi duri del Covid rendono difficile potersi orientare nella scelta del percorso di studi superiori ed ogni scuola si sta attrezzando con incontri online sulle diverse piattaforme per garantire, quanto possibile, la visita virtuale degli spazi scolastici e dei diversi piani di studio. L’Istituto Pizi, con la sua pletora di indirizzi, è quello che può garantire una scelta sicura per imparare ad imparare nei diversi ambiti dello scibile umano, proponendo percorsi differenti nelle attività precipue, ma tutti miranti alla formazione complessiva del futuro cittadino del mondo. Una scuola all’avanguardia che, con metodologie moderne e laboratoriali, sa coinvolgere ogni studente nell’apprendimento dei saperi irrinunciabili, aprendogli la strada su tematiche universali e strettamente legate all’attualità. Naturalmente, ogni percorso presenta il suo “taglio” specifico: la manualità, propria del Liceo Artistico, che prospetta la possibilità di mettersi in proprio e di avviarsi nel mondo del lavoro, una volta terminati gli studi dei vari percorsi, quali: Design, Audiovisivo e Multimediale, Architettura e Ambiente; il Liceo Classico e Scientifico che, oltre ai percorsi di Ordinamento, propongono due specialità: il Percorso in ambito socio-sanitario che meglio fortifica quelle competenze oggi richieste per superare i test universitari a sbocco socio-sanitario, e il Percorso Giuridico-economico, con lo studio di Diritto ed Economia; il Liceo Scientifico con Percorso Cambridge IGCSE che si avvale di un docente di madrelingua e che assicura lo svolgimento dell’esame finale in sede; il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate, con concetti legati al linguaggio di programmazione di macchine e meccanismi; il Liceo Scientifico con Potenziamento STEAM, con approfondimento mirato alle discipline scientifiche, con particolare attenzione all’ecosostenibilità; il Liceo Sportivo, che alimenta e rafforza la passione per lo sport, con la partecipazione a vari campionati provinciali, regionali e nazionali e che potenzia Diritto ed Economia dello Sport; e, poi, tanti progetti, concorsi, convenzioni con Enti esterni, sfide con la Robotica, PCTO che si prendono cura di meglio indirizzare i giovani studenti a “scoprire” il mondo e a competere su alcuni saperi oggettivi.

“Non dimentichiamo il corpo docente fortemente motivato e continuamente aggiornato: lo dimostra questo particolare momento storico in cui il Coronavirus ha rimodulato la scuola in versione “Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata”: grazie all’aggiornamento costante sull’uso di svariate Piattaforme Digitali, il Pizi continua a garantire il diritto allo studio, fine primo e ultimo di ogni percorso scolastico”. Così afferma la Dirigente Scolastica, Professoressa Maria Domenica Mallamaci, che, rivolgendosi virtualmente agli studenti in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado, aggiunge: “Se miri ad assicurarti la padronanza dei diversi linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative ad ogni ambito applicativo, anche attraverso la pratica laboratoriale, a maturare le competenze necessarie per la tua crescita umana e culturale a 360°, se sei collaborativo, l’Istituto Pizi sarà per te una buona guida per condurti al successo scolastico”. Prossimo Open day online il 23 Gennaio.

I link delle riunioni su Piattaforma si possono reperire, visitando il sito online della scuola www.liceopizipalmi.edu.it.

Marilea Ortuso