Lite fra Antonio Conte e l’arbitro Maresca, duro faccia a faccia negli spogliatoi: volano parole grosse, entrambi a rischio stop

25 Gennaio 2021 11:14

La lite fra Antonio Conte e l’arbitro Maresca prosegue negli spogliatoi al termine di Udinese-Inter: duro faccia a faccia. Entrambi rischiano lo stop

La mancata espulsione di Arslan, solo 4 minuti di recupero e uno 0-0 contro l’Udinese che ha impedito all’Inter di effettuare il sorpasso sul Milan. Normalmente basta molto meno per far storcere il naso ad Antonio Conte, ma la concomitanza di tutti questi fattori lo ha fatto andare su tutte le furie. Dalla panchina è arrivata qualche polemica di troppo che ha spinto l’arbitro Maresca a sventolargli in faccia il cartellino rosso. “Bravo! Sei sempre tu Maresca, anche al Var, sei sempre tu!“, la risposta velenosa dell’allenatore nerazzurro che, secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello sport’, non si sarebbe fermato solo alla sfuriata in campo.

Antonio Conte ha infatti atteso l’arbitro negli spogliatoi per un confronto faccia a faccia. Maresca non ha sorvolato, anzi, gli si è avvicinato quasi ‘accettando la sfida’. Conte avrebbe urlato “non mi guardare con quella faccia“, qualcuno aggiunge “da delinquente“, ma non è confermato. L’allenatore dell’Inter rischia ora una squalifica di almeno 2 o 3 turni, in base a cosa è stato riportato sul referto arbitrale in base al quale il giudice sportivo prenderà la sua decisione. Rischia uno stop anche il direttore di gara. La sua stagione è ricca di scivoloni: oltre agli episodi già citati, rosso a Conte compreso, l’arbitro napoletano si era reso protagonista (dalla sala Var) della mancata correzione sul rigore non dato all’Inter, contro il Parma per fallo di Balogh su Perisic; in Roma Sassuolo è stato giudicato eccessivo il rosso a Fonseca, mentre manca quello ad Obiang (fu punito con un turno di stop); in Milan-Torino una gestione dubbia dei cartellini, oltre alla disparità sui due rigori uno assegnato (a Brahim Diaz) e uno non assegnato al Toro abbastanza simile nelle dinamiche. Possibile che, al fine di schiarirsi le idee, Maresca non arbitri, almeno in Serie A, per qualche turno.