Lega Serie A, gli auguri di buon 2021 con gaffe: ci sono proprio tutti… tranne la Lazio

1 Gennaio 2021 14:48

Clamorosa gaffe negli auguri di buon 2021 della Lega Serie A: nella grafica ci sono i giocatori ‘simbolo’ delle squadre, ma manca la Lazio

Il 2021 della Lega Serie A inizia con una clamorosa gaffe social. La Lega ha voluto omaggiare tutti i club di Serie A e i loro tifosi con una bellissima grafica che rappresentava i club del campionato italiano attraverso i calciatori ‘simbolo’ della stagione 2020. Allegato il messaggio: “pronti per nuove emozioni, pronti per nuove sfide, pronti a tornare in campo, pronti a dare tutto. Insieme“. Un iniziativa molto carina, senza alcun dubbio, peccato che agli occhi attenti dei tifosi non si sfuggito l’errore: non c’è traccia della Lazio! La foto rappresenta tutti i club di Serie A: dagli immancabili Cristiano Ronaldo (Juventus), Lukaku (Inter), Ibrahimovic (Milan), ai calciatori delle piccole come Nzola (Spezia) e Messias (Crotone). C’è la Roma con Mkhitaryan, ma dei biancocelesti neanche l’ombra. La Lega Serie A ha dunque dovuto eliminare il post spiegando che la dimenticanza fosse dovuta ad un errore di fotoritocco.