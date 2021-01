Lega, Salvini nomina Saccomanno nuovo responsabile del partito in Calabria: “è una terra difficile, io sempre in prima linea contro la ‘ndrangheta”

21 Gennaio 2021 16:23

La nota della Lega che comunica la nomina dell’avvocato anti-‘ndrangheta Giacomo Francesco Saccomanno come nuovo responsabile in Calabria

“L’avvocato anti-‘ndrangheta Giacomo Francesco Saccomanno e’ il nuovo responsabile della Lega in Calabria, mentre il sindaco monocolore Lega di Taurianova, Roy Biasi, entra nella segreteria politica nazionale come rappresentante degli amministratori del Sud e sara’ il vice segretario regionale con delega agli enti locali. Le decisioni sono state ufficializzate dopo un incontro con Matteo Salvini, che nell’occasione si e’ confrontato anche con il presidente facente funzioni Nino Spirli’ per affrontare alcuni nodi quali vaccini, ristori, infrastrutture, lavoro“. Lo comunica una nota della Lega. “Saccomanno, classe 1955, ha – si riferisce – un lungo curriculum di impegno civile e professionale: avvocato in diversi processi contro la criminalita’ organizzata, difensore dei risparmiatori truffati dalle banche, in prima linea in battaglie ambientaliste e contro le barriere architettoniche. Leghista dal 2016, Saccomanno raccoglie il testimone del deputato Cristian Invernizzi. “Grazie a Invernizzi per l’impegno – dice Matteo Salvini – e i risultati di questi anni, con la Lega che per la prima volta e’ entrata nel governo regionale e ha conquistato diversi: in Calabria vogliamo fare sempre di piu’ e sempre meglio, affidando la Lega a una classe dirigente specchiata, capace e cresciuta sul territorio. Buon lavoro a Saccomanno e Roy Biasi, che lavoreranno in squadra con Spirli’ e con parlamentari, europarlamentari, consiglieri regionali e amministratori del territorio. Appena la situazione sanitaria lo permettera’, la Calabria sara’ la prima regione dove tornero‘”.

Calabria, il neo-responsabile della Lega Saccomanno: “terra difficile, io da sempre contro la ‘ndrangheta”

“Ringrazio molto il segretario della Lega, Matteo Salvini, per avermi nominato responsabile in questa terra difficile“. Lo dice all’AdnKronos, Giacomo Francesco Saccomanno, appena nominato responsabile in Calabria, al posto di Cristian Invernizzi. Saccomanno, di professione legale, nella nota in cui il partito di Salvini rende nota la sua investitura, viene definito ‘avvocato anti-‘ndrangheta’: “Ho sempre fatto battaglie contro la criminalità – sottolinea – spesso nei processi mi sono costituito parte civile. Io sono sempre stato da una parte”. Saccomanno, nativo di Rosarno, nel Reggino, sa di avere un compito impegnativo “perché questa è una terra difficile, c’è ora una situazione difficilissima, ma non sono uno che accetta compromessi”. “Le parole d’ordine sono: meritocrazia, affidabilità e lontananza abissale dalla ‘ndrangheta”, conclude l’uomo nuovo della Lega in Calabria.