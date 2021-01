Le Ricette di StrettoWeb – Zuppa con broccoli

16 Gennaio 2021 18:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della zuppa con broccoli

Una zuppa cremosa e dal potere detossinante, questa, perfetta dopo le feste quando si preferisce una alimentazione leggera ma ricca di nutrienti. La nota croccante dei crostini di pane rende squisita la zuppa.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

500 gr. di broccoli

2 carciofi

1 cipollotto

1 patata

1 costa di sedano

1 l. di brodo vegetale

Olio e sale

Preparazione

Per preparare la zuppa iniziate a lavare e pulire le verdure. Ricavate le cimette dei broccoli, tagliate a spicchi i carciofi e a pezzettini il sedano e la patata. Fate rosolare il cipollotto con olio in una pentola ed aggiungete le verdure ed il brodo vegetale in quantità sufficiente da coprirle. Fate cuocere per circa 20 minuti e, al termine, frullate tutto col frullatore ad immersione. Tostate in padella con un filo d’olio i dadini di pane ed uniteli alla zuppa calda.

Conservazione

La zuppa con i broccoli si consuma subito.

Curiosità e benefici di questo piatto

Ortaggi simbolo di una alimentazione sana perché particolarmente ricchi di fibre, vitamina C, calcio, potassio e fosforo, i broccoli hanno un alto potere antiossidante e sono rivitalizzanti pur avendo poche calorie. Se i piatti a base di verdure erano molto frequenti in passato per necessità, oggi sono apprezzati non solo per il gusto ma anche per i benefici che offrono. I broccoli “ffucati” sono un classico della cucina calabrese capace di offrire tanto sapore soltanto con uno spicchio d’aglio, un filo d’olio e l’irrinunciabile peperoncino.

Il consiglio della zia

Potete arricchire la zuppa con semi di zucca e di girasole.