Le Ricette di StrettoWeb – Tortiera di carciofi calabrese

29 Gennaio 2021 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della tortiera di carciofi calabrese

Un secondo ricco e delizioso la tortiera di carciofi, esattamente come tanti altri squisiti piatti della tradizione calabrese. Se la salsiccia stagionata ed il pecorino le regalano un gusto intenso, la gratinatura croccante la rende davvero sfiziosa.

Difficoltà: media

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 35 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

10 carciofi

Pangrattato

1 mozzarella

100 gr. di salsiccia stagionata

100 gr. di pecorino grattugiato

Olio, sale, pepe e origano

Succo di limone

Preparazione

Pulite i carciofi eliminando il gambo e le foglie esterne più dure, private le rimanenti foglie delle estremità e lessateli in acqua leggermente salata ed arricchita con succo di limone. Scolateli a tre quarti di cottura, fateli raffreddare e tagliateli a fettine. Ungete una teglia, spolverizzatela di pangrattato e sistemate sul fondo uno strato di carciofi. Condite con salsiccia e mozzarella, origano, sale, pecorino e pangrattato. Ripetete alternando i carciofi agli altri ingredienti fino al loro esaurimento. Versate un filo d’olio ed infornate a 180 gradi per 20 minuti circa finchè si sarà formata la crosticina dorata.

Conservazione

La tortiera di carciofi si conserva in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici dei carciofi

Ortaggi versatili, i carciofi sono perfetti se abbinati alle patate, alla carne ed ai salumi, sono squisiti ripieni e fritti e come ingrediente per risotti, lasagne, vellutate, frittate o torte salate. Ipocalorici e ricchi di fibre, svolgono azioni benefiche come contrastare il colesterolo e regolare i livelli di glicemia nel sangue. Conosciuti per essere “i protettori del fegato”, la loro azione disintossicante, digestiva e drenante è merito della cinarina. Altri composti polifenolici dal potere antiossidante racchiusi nei carciofi sono i tannini.

Il consiglio della zia

Potete farcire diversamente la tortiera con prosciutto cotto e scamorza.