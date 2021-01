Le Ricette di StrettoWeb – Orata ai porri

27 Gennaio 2021 11:06

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dell’orata ai porri

Un secondo pronto in pochi minuti e squisito questi filetti di orata ai porri uniscono al gusto eccezionale le proprietà nutrizionali del pesce. Le orate, gustose e anche povere di grassi, sono da sempre preziose nella nostra alimentazione.

Difficoltà: facilissimo

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

600 gr. di filetti di orata

250 gr. di porri

Rametti di finocchietto selvatico

Succo di limone

Sale pepe e olio di oliva

Preparazione

Lavate e asciugate i filetti di orata, salateli, pepateli e spolverate sopra i rametti tritati di finocchietto. Tagliate a rondelle sottili i porri e fateli insaporire in olio caldo per circa 10 minuti a fuoco basso aggiungendo poca acqua. Sistemate su una teglia rivestita di carta da forno i filetti di orata, aggiungete un pizzico di sale, di pepe, il succo di limone ed unite il porro a rondelle. Infornate a 200 gradi per 15 minuti e servite i filetti di orata caldi.

Conservazione

Potete conservare i filetti di orata in frigorifero per 1-2 giorni al massimo.

Curiosità e benefici di questo piatto

Molto presente nel Mediterraneo l’orata, il cui nome si deve al colore “oro” che caratterizza la zona intorno agli occhi, era apprezzata dai Romani già 2000 anni fa come racconta Marco Gavio Apicio nel De re coquinaria. Pesce magro e dal basso contenuto calorico è prezioso nelle diete e le proteine ad alto valore biologico, le vitamine del gruppo B e i sali minerali che possiede fanno di questo alimento un vero concentrato di benessere. I porri, capaci di impreziosire molti piatti, sostituiscono le cipolle nei soffritti, sono ottimi nei risotti o anche crudi in insalata. Sono alleati del sistema immunitario grazie all’allicina, un antibiotico naturale, aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo e sono utili nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Il consiglio della zia

Una variante di questi filetti di orata viene arricchita con capperi, pomodori, prezzemolo e pepe nero.