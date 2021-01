Le Ricette di StrettoWeb – Mezzi rigatoni con scamorza salsiccia e piselli

21 Gennaio 2021 18:22

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei mezzi rigatoni con scamorza salsiccia e piselli

Un primo piatto gustoso e dal procedimento veloce, questo, in cui l’accostamento della salsiccia calabrese ai piselli ed alla scamorza filante avrà un successo assicurato!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

320 gr. di mezzi rigatoni

400 gr. di piselli surgelati

1 carota

1 cipolla

1 gambo di sedano

2 nodi di salsiccia

200 gr. di scamorza affumicata

Parmigiano grattugiato

Vino bianco

Olio, sale e pepe

Preparazione

Fate soffriggere in poco olio di oliva un trito di sedano, carota e cipolla, aggiungete le salsicce sbriciolate e fatele rosolare sfumando col vino bianco. Unite i piselli e proseguite la cottura per circa 15 minuti col coperchio. Cuocete la pasta e scolatela al dente, fatela saltare in padella col condimento ed aggiungete i cubetti di scamorza mescolando per farli sciogliere. Completate il piatto con una spolverata di parmigiano.

Conservazione

I rigatoni con scamorza, salsiccia e piselli si consumano al momento.

Curiosità e benefici di questo piatto

La salsiccia di maiale, dal latino “salsicia”, è uno tra i salumi più antichi, diffusi ed amati della nostra regione. Che sia dolce, piccante o al finocchietto è squisita sempre, sia nella versione fresca che in quella stagionata. La Calabria è rimasta una delle poche regioni dove la cultura del maiale è viva e documentata da proverbi, canti e racconti che testimoniano l’importanza del rito sociale e dell’economia ad esso legata. Se la tradizione salumiera calabrese vanta origini millenarie, i Salumi di Calabria DOP sono ottenuti, oggi, da maiali alimentati prevalentemente con orzo, ceci, mais e ghiande e la loro straordinaria qualità è merito della razza suina Nera di Calabria.

Il consiglio della zia

I funghi arricchiscono questa pasta e si accostano bene alla salsiccia ed ai piselli.