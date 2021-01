Le Ricette di StrettoWeb – Gnocchi con taleggio e noci

14 Gennaio 2021 11:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione degli gnocchi con taleggio e noci

Un primo piatto gustosissimo e pronto in pochi minuti, gli gnocchi con taleggio e noci regalano il contrasto fra la consistenza degli gnocchi, la cremosità del formaggio ed il tocco croccante delle noci. Una ricetta semplice ma molto invitante, questa, assolutamente da provare!

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 10 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

800 gr. di gnocchi

200 gr. di taleggio

80 gr. di noci

40 ml. di latte

20 gr. di parmigiano grattugiato

1 noce di burro

Sale e pepe

Preparazione

Ammorbidite il burro a bagnomaria ed unite il latte ed i cubetti di taleggio. Mescolate a fiamma bassa per ottenere una crema omogenea. Cuocete gli gnocchi e sbriciolate i gherigli di noce. Scolate e saltate in padella gli gnocchi con la crema di formaggio, unite il parmigiano grattugiato, le noci sbriciolate ed un pizzico di pepe. Servite gli gnocchi caldi.

Conservazione

Gli gnocchi con taleggio e noci si consumano subito!

Curiosità e benefici di questo piatto

Gli gnocchi, un classico della cucina italiana, sono la pasta fresca più amata ed in questo piatto si uniscono alla crema di taleggio ed alle noci, vero concentrato di vitamine, minerali ed acidi grassi essenziali e definite, infatti, un superfood! Tipico piatto mediterraneo, gli gnocchi di patate nascono nel XVI secolo con l’arrivo delle patate dall’America ed un’antica leggenda narra che i grumi dell’impasto di un purè non riuscito hanno dato vita, per la prima volta, a questo tipo di pasta.

Il consiglio della zia

I cubetti di speck croccanti arricchiscono gli gnocchi.