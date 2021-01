Le Ricette di StrettoWeb – Fagottini di vitello farciti

20 Gennaio 2021 11:31

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei fagottini di vitello farciti

Un secondo gustoso e nutriente questi fagottini di vitello farciti con un ripieno preparato con pangrattato aromatizzato con uva passa e pinoli. La “muddica cunzata”, squisita preparazione della nostra cucina, era ricavata dal pane avanzato e riutilizzata sulla pasta, nei ripieni e nelle impanature di molte squisite ricette.

Difficoltà: media

Preparazione: 25 minuti

Cottura: 15 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

10 fettine di vitello

Pangrattato

Uvetta sultanina

Pinoli

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

Pomodorini ciliegino

Olio, sale e pepe

Preparazione

Lasciate in ammollo una manciata di uvetta e, nel frattempo, dividete a metà i pomodorini e fateli rosolare in padella con un filo d’olio ed uno spicchio d’aglio. Fateli appassire qualche minuto ed aggiungete un pizzico di sale. Adesso preparate la mollica per farcire i fagottini: tritate l’aglio ed il prezzemolo ed uniteli, in una ciotola, all’uvetta strizzata, ai pinoli, al pangrattato e a due cucchiai di olio. Aggiungete un pizzico di sale e di pepe ed amalgamate tutto. Sistemate sul tagliere le fettine e mettete al centro di ciascuna un cucchiaio di mollica condita, chiudetele a fagottino e adagiatele in padella con i pomodorini. Coprite, fate cuocere a fuoco basso per circa 15 minuti e servite i fagottini ben caldi.

Conservazione

I fagottini farciti si conservano in frigo per un paio di giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

La carne di vitello, alimento nutriente per il suo contenuto di proteine ad alto valore biologico, di minerali essenziali e di vitamina B12, è indicata a tutti anche se in quantità moderate. La muddica cunzata, una preparazione semplice ma utile per preparare polpette, cotolette, tortiere ed infinite altre pietanze, è il cuore e l’essenza della cucina calabrese.

Il consiglio della zia

In alternativa potete farcire i fagottini di carne con prosciutto cotto e formaggio.