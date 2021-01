Lazio-Roma, il figlio di Mihajlovic sfotte Zaniolo: “aristacca i social!” [FOTO]

16 Gennaio 2021 11:50

Lazio-Roma, il figlio di Sinisa Mihajlovic sfotte Zaniolo dopo il 3-0 dei biancocelesti: il consiglio è quello di tornare offline dai social

Un derby senza storia quello fra Lazio e Roma andato in scena ieri sera all’Olimpico. Ci si aspettava una partita equilibrata, ma la Roma non è mai scesa in campo. Merito di un’ottima Lazio, ben organizzata tatticamente, concentrata in ogni reparto, solida dietro e letale in attacco. Il 3-0 è un risultato che rispecchia pienamente i valori visti sul rettangolo verde. Come accade in questi casi, vista la forte rivalità, la squadra e i tifosi perdenti devono sorbirsi gli sfottò dei vincitori. È toccato anche a Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma presente ieri sugli spalti dell’Olimpico poichè ancora infortunato. A prenderlo in giro il figlio di Sinisa Mihajlovic, Dusan, che su Instagram lo ha taggato in una storia con la scritta: “Aristacca i social“. Il ragazzo, grande tifoso della Lazio grazie al passato del padre come calciatore biancoceleste, ha fatto un chiaro riferimento al temporaneo ritorno sui social di Zaniolo (aveva staccato per allontanarsi dal gossip con Madalina Ghenea) per sostenere la Roma in vista del derby.