Lazio da favola, il derby è biancoceleste: 3-0 alla Roma in un match senza storia. Classifica Serie A aggiornata, marcatori, prossimo turno

15 Gennaio 2021 22:53

Serie A, il Derby della Capitale Lazio-Roma apre la 18ª giornata: il programma completo con risultati, classifica, marcatori e prossimo turno

Il Derby della Capitale è della Lazio! Dominio assoluto della squadra di Simone Inzaghi che batte 3-0 i rivali della Roma e accorcia il distacco in classifica tornando in corsa per la lotta Champions. Inizio shock per i giallorossi che a causa di una clamorosa disattenzione difensiva vanno sotto già al 14′: Ciro Immobile si avventa su un pallone recuperato da Lazzari e batte Pau Lopez per il vantaggio biancoceleste. La reazione degli uomini di Fonseca non arriva, così ci pensa Luis Alberto al 23′ a firmare il raddoppio. Lo spagnolo si fa trovare pronto sul servizio, ancora una volta, di Lazzari e porta i suoi sul 2-0. Nella ripresa il copione non cambia, più volte le Aquile fanno le prove del tris che arriva definitivamente al 67′, doppietta per lo spagnolo numero 10. Mai in partita la Roma, raramente pericolosa dalla parti di Reina. Può esultare la Lazio, il derby si colora di biancoceleste. Di seguito il programma completo della 18ª giornata di Serie A, la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE A 18ª GIORNATA

VENERDI’ 15 GENNAIO

ore 20:45

Lazio-Roma 3-0

SABATO 16 GENNAIO

ore 15:00

Bologna-Verona

ore 18:00

Torino-Spezia

ore 20:45

Sampdoria-Udinese

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 12:30

Napoli-Fiorentina

ore 15:00

Crotone-Benevento

Sassuolo-Parma

ore 18:00

Atalanta-Genoa

ore 20:45

Inter-Juventus

LUNEDI’ 18 GENNAIO

ore 20:45

Cagliari-Milan

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 40 INTER 37 ROMA 34 JUVENTUS 33 ATALANTA 31 LAZIO 31 NAPOLI 31 SASSUOLO 29 VERONA 27 BENEVENTO 21 SAMPDORIA 20 FIORENTINA 18 BOLOGNA 17 SPEZIA 17 UDINESE 16 CAGLIARI 14 GENOA 14 TORINO 12 PARMA 12 CROTONE 9

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 15 reti Lukaku (Inter) 12 reti Immobile (Lazio) 12 reti Joao Pedro (Cagliari) 10 reti Muriel (Atalanta) 10 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Mkhitaryan (Roma) 8 reti Nzola (Spezia) 8 reti Berardi (Sassuolo) 7 reti D. Zapata (Atalanta ) 7 Reti Insigne (Napoli) 7 Reti Lozano (Napoli) 7 reti Veretout (Roma) 7 reti Dzeko (Roma) 7 reti Quagliarella (Sampdoria) 7 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (19ª GIORNATA)

VENERDI’ 22 GENNAIO

ore 20.45

Benevento-Torino

SABATO 23 GENNAIO

ore 15

Roma-Spezia

ore 18

Milan-Atalanta

Udinese-Inter

ore 20.45

Fiorentina-Crotone

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 12.30

Juventus-Bologna

ore 15

Genoa-Cagliari

Verona-Napoli

ore 18

Lazio-Sassuolo

ore 20.45

Parma-Sampdoria