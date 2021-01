La Pupa e il Secchione, chi è Stephanie Bellarte? La splendida Miss che ha stregato Guidi [GALLERY]

28 Gennaio 2021 20:40

La Pupa e il Secchione, chi è Stephanie Bellarte? L’influencer e modella, vincitrice di Miss Mondo Italia, che ha ‘soffiato’ il secchione a Miryea

Questa sera, su Italia 1, andrà in onda la seconda puntata del reality show ‘La Pupa e il Secchione‘, fortunato format che, stagione dopo stagione, ha raccolto sempre più consensi. L’obiettivo del programma è quello di mescolare due mondi all’apparenza in antitesi: quello delle pupe, ragazze bellissime con qualche lacuna in cultura generale; e quello dei secchioni, ragazzi che fanno del cervello la loro arma principale, ma risultano goffi ed inesperti in tutto ciò che riguarda look, relazioni sentimentali e socialità. Presenti per il secondo anno consecutivo anche i ‘viceversa’, coppie formate da pupi e secchione. Riusciranno i due mondi ad apprendere qualcosa gli uni dagli altri o risulteranno totalmente incompatibili?!

La Pupa e il Secchione, chi è Stephanie Bellarte? Miss Mondo Italia all’esordio in tv

Nella prima puntata, fra le pupe, si è messa in luce senza dubbio Stephanie Bellarte, bellissima influencer di appena 20 anni che insieme al suo secchione Bartozzi ha ben figurato in, più o meno, tutte le prove. Stephanie è nata a Beregaurdo, in provincia di Pavia, si è diplomata al liceo artistico e nel tempo ha sviluppato una grande passione per le arti scenografiche e lo spettacolo. Parallelamente ha intrapreso la carriera di modella, arrivando a conquistare la fascia di Miss Intercontinental. Stephanie Bellarte ha partecipato anche a Miss Mondo Italia facendosi notare per la sua bellezza. La Pupa e il Secchione è la sua prima apparizione in tv. Fin dai primi momenti nel reality la bella Stephanie si è avvicinata molto a Alessio Guidi, il secchione di Miryea che, quantomeno dal punto di vista dello studio e della competizione non sembra averla presa bene. Fra Stepanhie e Alessio c’è qualcosa di più di una tenera amicizia?