La Pupa e il Secchione, chi è Miryea Stabile? Da Jake la Furia a ‘Ciao Darwin’ e quel passato difficile… [GALLERY]

21 Gennaio 2021 19:25

La Pupa e il Secchione, chi è Miryea Stabile? Ecco la bella influencer bresciana dal passato difficile e il sorriso contagioso

Tutto pronto per il ritorno in prima serata di ‘La Pupa e il Secchione‘, amatissimo format Mediaset che dà spazio all’eterno confronto fra bellezza esteriore e cultura. Grazie all’ironia del comico Pucci, presentatore subentrato a Paolo Ruffini, il reality si pone, con leggerezza, l’obiettivo di mescolare due mondi così distanti come quello delle pupe e dei secchioni, formando coppie improbabili (compresi i viceversa, secchione e pupi) che dovranno non solo imparare a convivere, ma anche apprendere qualcosa dalla loro controparte: le pupe dovranno migliorare nello studio, affrontare prove di cultura e dimostrare che non sono soltanto ‘apparenza’; i secchioni dovranno acquisire maggior sicurezza di sè, specialmente nei rapporti con l’altro sesso, migliorare la propria forma fisica e il proprio look, nonchè entrare a contatto con un mondo che, seppur all’apparenza frivolo, potrebbe nascondere anche qualche insegnamento che non si trova sui libri di scuola.

La Pupa e il Secchione, chi è Miryea Stabile?

Fra le concorrenti presenti nell’edizione 2021, una delle più chiacchierate è sicuramente Miryea Stabile. Influencer bresciana seguitissima sui social, di appena 22 anni, Miryea Stabile ammette con il sorriso di essere un po’ ignorante, ma spiega di soffrire anche di memoria a breve termine che non l’ha aiutata nel suo percorso scolastico. La ragazza ha inoltre raccontato di aver avuto un passato un po’ difficile, segnato da difficoltà familiari e scolastiche. L’immagine che dà di sè resta è comunque molto positiva e solare. Il suo colore preferito è il rosa, ama farsi spesso i codini e indossare vestiti con le paillettes. I termini ‘top’ e ‘adoro’ sono ormai diventati parte integrante delle sue frasi. Nonostante la giovane età qualcuno potrebbe aver già visto il suo volto in varie apparizioni fra tv ed eventi: è stata gird girl all’AIC Rally di Monza con Tony Cairoli; è apparsa nel videoclip di ‘Bandita’ di Jake la Furia; ha partecipato a ‘Ciao Darwin’.