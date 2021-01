La Pupa e il Secchione, chi è Andrea De Santis? Lo studioso di Castrovillari che ama i treni e ha avuto 3 mesi di relazioni

21 Gennaio 2021 18:24

La Pupa e il Secchione, chi è Andrea De Santis? Arriva da Castrovillari, studia Storia, ama i treni e ha avuto relazioni lunghe complessivamente 3 mesi

Questa sera, in prima serata su Italia 1, inizierà la nuova stagione de ‘La Pupa e il Secchione‘, ormai celebre reality Mediaset che mette a confronto la bellezza delle pupe con il cervello dei secchioni. Il format del programma prende spunto da “Beauty and the Geek”, reality prodotto da Ashton Kutcher e Nick Santora. Lo scopo è quello di formare delle coppie con una pupa e un secchione (oltre ai viceversa, secchione e pupi) e di mescolare i due mondi in una sorta di esperimento al fine di permettere all’uno di colmare le lacune dell’altro. Le pupe dunque miglioreranno la propria cultura e saranno protagonisti di esami e prove ‘scolastiche’, i secchioni si prenderanno più cura della propria forma fisica, del proprio look e amplieranno la loro cultura con argomenti un po’ più ‘frivoli’ come gossip, spettacolo e sport.

La Pupa e il Secchione, chi è Andrea De Santis?

Fra i partecipanti all’edizione 2021 del reality è presente anche un concorrente calabrese. Il suo nome è Andrea De Santis, ragazzo di 23 anni proveniente da Castrovillari, paese in provincia di Cosenza. Andrea De Santis è uno studioso di storia, nonchè grande amante dei treni, passione alla quale ha addirittura la sua tesi di laurea premiata con un 100 e lode. Attualmente Andrea vive a Firenze, prosegue i suoi studi e vorrebbe diventare un insegnante o un blibliotecario. Se la sua vita sui libri è stata fin qui piuttosto lunga e piena di soddisfazioni, lo stesso non si può dire di quella sentimentale: Andrea ha amesso di aver avuto solo 3 relazioni della durata complessiva di appena 3 mesi!