La Polisportiva Galaxy vince il Derby e si conferma prima in classifica

25 Gennaio 2021 14:39

Polisportiva Galaxy, l’incontro si è disputato nel nuovissimo PalaGalaxy di Ciccarello

Sabato 23/01 si e’ giocata la seconda giornata del campionato di tennistavolo serie B2 girone I, che ha proposto come unica gara il Derby reggino tra La Polisportiva Galaxy ed il TT Casper. L’incontro molto atteso sia per sana rivalita’ agonistica sia per i contenuti tecnici si e’ disputato nel nuovissimo PalaGalaxy di Ciccarello, sede dell’omonima Societa’ e futuro Tempio del tennistavolo calabrese, sotto la scrupolosa direzione dell’Arbitro Giovanni Zampaglione. I Galattici del Presidente Mittiga sono scesi in campo con Luca Migliardi forte di una ottima tripletta nella precedente partita, Capitan Falsone e Marco Colica, in panchina il solito esperto Salvatore Amato ed Alessio Cuzzocrea.

Per il Casper del Presidente Brandi sono scesi in campo il capitano e tecnico Michele D’amico ed i talentuosi Pasquale Amodeo ed Alessandro Vadala’,In panchina Enrico Brandi e Fabio Lacava. Il match si e’ aperto con la vittoria per 3-1 del Casperino D’Amico su Colica al quale si sono poi susseguiti due punti consecutivi per i Galattici del Presidente Mittiga con un devastante Falsone che ha regolato per 3-1Vadala’ ed il solito Migliardi passato 3-0 su un buon Amodeo.

Sul punteggio di 2-1 per la Galaxy Colica regola 3-1 un ottimo Enrico Brandi entrato al posto dell’emozionato Vadala’ siglando il momentaneo 3-1per la Galaxy in vista del big match tra i due numeri uno delle rispettive formazioni nonche’ ex compagni di squadra Migliardi e D’Amico. Il Match non ha disatteso le aspettative dando vita a bellissimi scambi e ribaltoni culminati con la meritata vittoria di D’Amico 11-9 al quinto e decisivo set. Sul 3-2 per la Galaxy ci pensa l’ottimo Capitan Falsone che con orgoglio e determinazione ha regolato 3-1 il giovane Amodeo procurando il primo Match point (4-2)per la squadra del presidente Mittiga.

E’ Migliardi che non disattende le aspettative e chiude il match superando con esperienza e determinazione un buon Brandi con il punteggio di 3-0 portando la Galaxy alla vittoria finale per 5-2. Un ringraziamento particolare va a tutti gli SPONSOR che ci sostengono e al Presidente Claudio Brandi che in apertura della gara ha omaggiato la Polisportiva Galaxy consegnando una targa augurale.