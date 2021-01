La Befana dei volontari della misericordia di Reggio Calabria [FOTO]

6 Gennaio 2021 15:28

Epifania: si rinnova l’iniziativa dei volontari della Misericordia di Reggio Calabria che, con puntuale impegno organizzano la Befana per i bambini che vivono una situazione particolare

Si rinnova l’iniziativa dei volontari della Misericordia di Reggio Calabria che, con puntuale impegno organizzano la Befana per i bambini che vivono una situazione particolare. Stamani un gruppo di volontari della Confraternita, ha distribuito doni acquistati con i fondi raccolti dall’autofinanziamento degli stessi, trascorrendo con i bambini momenti di vera gioia, facendo dimenticare le difficoltà che si trovano ad affrontare giornalmente. In un periodo particolare caratterizzato da una situazione di emergenza che sta mettendo a dura prova tutti noi, – afferma il Governatore della Misericordia Angelo Cuzzola -, i miei ragazzi hanno avvertito la necessità di portare gioia a chi oggi è meno fortunato, ogni volontario si è autofinanziato raccogliendo la somma necessaria per l’acquisto di giocattoli con lo scopo di portare felicità e rendere meno triste questo giorno di festa. Il nostro scopo è quello di stare vicino a chi soffre, in questo momento particolare lo abbiamo fatto con le famiglie bisognose, con la distribuzione di cesti con viveri alla distribuzione di pasti sapientemente preparati dai volontari supportati dai volontari dell’opera Don Orione, coordinati dal Correttore Spirituale Don Graziano e Mimmo Torretti.