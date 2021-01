Kobe Bryant rivive a Reggio Calabria: l’omaggio da brividi della Viola al Castello Aragonese [GALLERY e VIDEO]

26 Gennaio 2021 19:13

Kobe Bryant proiettato sulla facciata del Castello Aragonese: l’omaggio da brividi della Pallacanestro Viola alla memoria del ‘Black Mamba’

È già passato un anno, ma sembra ieri. Il 26 gennaio del 2020 in un tragico incidente sulle colline di Calabasas, l’elicottero che trasportava Kobe Bryant e la figlia Gigi si è schiantato, probabilmente a causa della fitta nebbia. Nessun sopravvissuto: il mondo, non soltanto sportivo, aveva perso Kobe Bryant per sempre. La notizia ha iniziato a circolare in ogni parte del globo fra l’incredulità generale di tutti. C’è chi è scoppiato a piangere, chi è rimasto paralizzato, chi aspettava con ansia la smentita che, un minuto dopo l’altro, tardava ad arrivare. Smentita che non è mai arrivata.

Ad un anno di distanza, il ricordo di Kobe Bryant è ancora vivo nella memoria di tutti gli appassionati di basket, non soltanto dei tifosi dei Los Angeles Lakers che, insieme a lui, hanno sognato per 20 anni, ma anche di chiunque abbia provato un’emozione ammirando le gesta di questo grande campione. Dai murales sui muri di Los Angeles alla street art nelle Filippine fino alla piazza intitolata a Reggio Emilia, fioccano in questa giornata gli omaggi alla memoria del numero 24 gialloviola. Reggio Calabria non poteva mancare. Kobe Bryant ha vissuto un anno in riva allo Stretto, quando papà Joe giocava nella Pallacanestro Viola negli anni ’80. Nel pomeriggio odierno, la Pallacanestro Viola, con tanto di squadra e dirigenza presente, ha celebrato Kobe Bryant con uno splendido evento tenutosi presso il Castello Aragonese. Le immagini di Kobe si sono susseguite sulla facciata del Castello Aragonese in un’omaggio da brividi nel quale la leggenda dei Lakers, per alcuni minuti, è tornato in vita nella città che da bambino lo ha visto crescere.