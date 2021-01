Klaus Davi promuove in tv il pane di Platì

7 Gennaio 2021 11:12

Non ha perso occasione Klaus Davi, in un programma di grandissimo ascolto come “L’aria che tira” su La7, di promuovere le assolute eccellenze della Calabria e della Locride. Ospite di Francesco Magnani e rispondendo allo chef Fabio Picchi che esaltava la Toscana, Klaus Davi ha prontamente replicato: “Invito anch’io tutti in Calabria, sono ambasciatore a titolo gratuito; a Platì abbiamo il miglior pane che c’è in Italia”. Il massmediologo si conferma un incessante promotore della Regione in trasmissioni tv nazionali di grande prestigio, tenendo fede al suo ruolo di ambasciatore di Platì e della Locride.