11 Gennaio 2021 15:03

Kazuyoshi Miura allontana ancora il ritiro: l’eterno bomber giapponese rinnova a 54 anni con il Yokohama FC. Giocherà la 36ª stagione in carriera

Se siete rimasti sorpresi dalla forma fisica di Ibrahimovic a 39 anni, non avete mai visto quella di Kazuyoshi Miura che a 54 anni di ritirarsi dal mondo del calcio non ne vuole proprio sapere! Il bomber giapponese, classe 1967, ha rinnovato il suo contratto in scadenza con il Yokohama FC decidendo di giocare anche nel 2021 in quella che sarà la 36ª stagione della sua incredibile carriera. Prima di sistemarsi stabilmente nel Yokohama FC, squadra della quale è una vera e propria bandiera fin dal 2015, Kazuyoshi Miura ha giocato in diverse parti del mondo: dal Brasile alla Croazia, passando per l’Australia e anche l’Italia. Qualcuno infatti lo ricorderà con la maglia del Genoa nella stagione 1994-1995, nella quale fu il primo giapponese a giocare e segnerà nel massimo campionato italiano. Una vera e propria leggenda con diverse pagine future ancora da scrivere.