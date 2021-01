Juventus-Napoli, Andrea Angelli torna a twittare e punge i partenopei: al FOTO è inequivocabile

7 Gennaio 2021 22:50

Andrea Agnelli torna a twittare dopo un anno e mezzo di silenzio social: la foto è un chiaro riferimento alla sentenza di Juventus-Napoli

Nel pomeriggio odierno sono state presentate le motivazioni per le quali il Collegio di garanzia dello sport ha ribaltato la sentenza che aveva assegnato il 3-0 a tavolino alla Juventus e un punto di penalizzazione al Napoli che non si era presentato alla sfida dello scorso 2 ottobre.

In serata non è sfuggito agli utenti di Twitter un particolare cinguettio di Andrea Agnelli, per altro tornato a twittare dopo oltre un anno d’assenza (l’ultimo tweet risaliva all’agosto 2019, ndr). Il presidente bianconero ha postato due pullman della Juventus, parcheggiati al di fuori di San Siro. Niente di polemico, almeno all’apparenza. Una foto di certo inusuale però, che qualcosa dovrà pur significare. Leggendo fra le righe, vista per altro la giornata particolare, il riferimento colto con un po’ di malizia potrebbe essere proprio a Juventus-Napoli. I partenopei vennero bloccati dall’Asl proprio mentre si apprestavano a partire con il pullman. La Juventus invece, nonostante i due casi di positività riscontrati nei giorni precedenti alla gara contro il Milan, si è presentata lo stesso: i due pullman ne sono la prova.