Joseph Blatter ricoverato in ospedale: l’ex presidente FIFA è grave

8 Gennaio 2021 12:09

Joseph Blatter ricoverato in ospedale in gravi condizioni: la figlia dell’ex presidente FIFA però rassicura, la situazione è in miglioramento

Joseph Blatter si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La notizia è stata confermata nelle ultime ore dal quotidiano svizzero Blick. La figlia dell’ex presidente della FIFA ha però rassicurato sulle sue condizioni di salute che, seppur attualmente gravi, risultano in miglioramento: Joseph Blatter non è in pericolo di vita. “Mio padre è in ospedale. Migliora ogni giorno di più, ma ha bisogno di tempo e di riposo“, ha detto la figlia Corinne.

Joseph Blatter è stato Segretario Generale della FIFA dal 1981 al 1998, successivamente ha preso il posto di Havelange come presidente della FIFA, ruolo che ha mantenuto dal 1998 al 2015, quando uno scandalo di corruzione lo costrinse a rassegnare le dimissioni. Famoso per la sua posizione conservatrice in merito all’introduzione della moviola in campo e per qualche polemica di troppo con l’Italia, Blatter è da tempo ormai lontano dal mondo del calcio.