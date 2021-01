Joe Biden nuovo presidente USA, arriva l’endorsement di Lewis Hamilton: “giorno storico, dà speranza per il futuro”

21 Gennaio 2021 11:19

Joe Biden giura da nuovo presidente USA, il campione di Formula 1 Lewis Hamilton si congratula con il nuovo inquilino della Casa Bianca

Nella giornata di ieri, Joe Biden e Kamala Harris hanno fatto giuramento rispettivamente come nuovo presidente e nuova vicepresidente degli Stati Uniti d’America. Un giorno storico per gli USA, come quello relativo ad ogni nomina dei nuovi presidenti. Joe Biden dovrà raccogliere la complicata eredità di Donald Trump, sarà chiamato a placare gli animi, a professare pace ed uguaglianza contrapponendosi al pugno duro del suo predecessore. Soprattutto avrà davanti sfide complicate come quelle legate alla pandemia, al razzismo e al suprematismo bianco.

Tanti i messaggi di congratulazioni arrivati attraverso i social, fra i quali sono stati presenti anche alcuni auguri speciali arrivati dal mondo dello sport. Non potevano mancare quelli di Lewis Hamilton, campione di Formula 1, sempre attento a tematiche sociali e impegnato in prima linea nella lotta contro il razzismo. Il pilota della Mercedes ha twittato: “un giorno storico in America. Ciò che è successo oggi dona così tanta speranza per il futuro, un esempio di diversità nella leadership che spero si rifletta nelle industrie e nelle decisioni governative. Congratulazioni Joe Biden e Kamala Harris, i migliori auguri di buona fortuna”.