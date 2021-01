La carriera di Jesè Rodriguez naufraga… su un’isola deserta: rescinde con il PSG, sarà un concorrente di Survivor!

7 Gennaio 2021 13:32

Jesè Rodriguez rescinde il suo contratto con il PSG: il calciatore spagnolo parteciperà al reality show Survivor come naufrago su un’isola deserta

La carriera di Jesè Rodriguez è naufragata da tempo, questa volta però non solo metaforicamente. Il calciatore ha deciso di rescindere il suo contratto con il PSG dopo un lungo periodo di utilizzo e tentare la strada della tv. Il calciatore spagnolo entrerà infatti nel cast di Survivor, famoso reality show che lo vedrà sbarcare su un’isola deserta insiem ad un gruppo di altri ‘sopravvissuti’. Per Jesè Rodriguez dunque il calcio non sembra più un’opzione: dopo essere stato scaricato dal Real Madrid per non aver mantenuto le premesse di inizio carriera, nella quale era considerato un grande talento, la sua avventura al PSG è stata intervallata da prestiti continui (Las Palmas, Stoke City, Betis Siviglia e Sporting Lisbona) fino al temporaneo, o forse definitivo, addio al rettangolo verde. Sabbia, onde e nomination lo attendono!