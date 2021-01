Istituto comprensivo “Catanzaro nord est Manzoni”: una Scuola a misura d’alunno

7 Gennaio 2021 11:55

Gli anni della scuola media sono decisivi per la crescita della persona. Perché ogni ragazzo possa crescere e trovare la propria strada, è fondamentale che abbia davanti a sé insegnanti capaci di comunicare, attraverso le discipline, la passione per la realtà ed un efficace metodo di studio. L’Istituto Comprensivo Cz Nord-est Manzoni presenta un ambiente accogliente e la sua dimensione favorisce la possibilità di valorizzare ogni alunno nella sua unicità. La stabilità del corpo docente garantisce la continuità didattica ed educativa che sono necessarie per il regolare svolgimento del percorso scolastico. Scopo dell’educazione è che ogni singolo alunno proceda nella realizzazione della sua persona, mettendo a frutto le sue doti e i suoi interessi nel lavoro quotidiano e imparando a collaborare con i compagni. L’autorevolezza degli insegnanti favorisce nelle classi quel clima di lavoro capace di valorizzare le attitudini e le capacità di ciascuno, aiutando ogni ragazzo a crescere ed a sviluppare le proprie inclinazioni e potenzialità. L’acquisizione di competenze di base, anche tramite l’uso delle nuove tecnologie presenti nel nostro Istituto, diventa così un passaggio indispensabile nel proseguimento degli studi. In questo modo è possibile aiutare i ragazzi a scegliere, dopo la scuola media, la propria strada. E’ in questo senso che intendiamo il valore orientativo della nostra scuola . Abbiamo il piacere di aprire le porte del nostro Istituto! Attraverso le presentazioni della nostra offerta formativa e il tour virtuale (https://youtu.be/Z0EU1GIFXTU) visualizzabile anche sul nostro sito scoprirete la nostra scuola: spazi, ambienti, attività, progetti ed iniziative! Benvenuti!