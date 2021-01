Isola Capo Rizzuto festeggia i 100 anni di Giambattista [FOTO]

25 Gennaio 2021 19:01

Ha festeggiato oggi 100 anni il cittadino di Isola Capo Rizzuto Giambattista Bruno, meglio noto come “u Zzu Titta”. Una vita di lavoro, di sacrifici, di sofferenze e anche tante gioie quella del più anziano abitante di Isola Capo Rizzuto, residente nella frazione di Le Castella. Tra le tante è stato anche prigioniero di guerra nell’Unione Sovietica di Stalin durante il secondo conflitto mondiale, catturato dagli inglesi e poi rimpatriato in Italia a fine guerra. Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, accompagnato dall’assessore Maria Pangallo, dal consigliere Andrea Liò e dal neo comandante della Polizia Locale Giuseppe Pirrò, questa mattina ha voluto far visita a Giambattista recandosi nella chiesetta di Le Castella dove il parroco, Don Francesco, ha svolto una celebrazione religiosa in onore di questo straordinario traguardo. Dopo i saluti di rito, il Primo Cittadino ha omaggiato “u Zzu Titta” con una targa ricordo con la seguente dicitura: “Per aver raggiunto l’eccezionale traguardo di 100 anni di vita ed essere ancora oggi il più longevo filo conduttore che ci lega alla storia del nostro territorio”. Conclusa poi con un proverbio africano “Il giovane cammina più veloce dell’anziano, ma è l’anziano che conosce la strada”.