Iraq, doppio attacco kamikaze a Baghdad: 31 persone spazzate via dalla violenta esplosione [VIDEO]

21 Gennaio 2021 17:35

Iraq, due attacchi kamikaze nel giro di pochi minuti a Baghdad: 31 morti nelle violente esplosioni avvenute nella centralissima piazza Tayaran

Torna l’incubo kamikaze in Iraq. La tranquilla mattinata di Baghdad è stata sconvolta da un doppio attentato terroristico, messo a segno con le tristemente note modalità kamikaze. Due persone si sono fatte esplodere, in due momenti distinti, nella zona di piazza Tayaran, vicino al centro di Baghdad. Il primo attacco terroristico è stato inevitabile, mentre il secondo attentatore era stato bloccato in tempo. Successivamente però, come si vede in un video divenuto virale sui social, l’attentatore è riuscito ugualmente ad azionare la cintura esplosiva compiendo una vera e propria strage: le persone, fino a quel momento vicine, sono state spazzate vie dalla violenza dell’esplosione. I due attacchi hanno portato ad un bilancio complessivo di 31 morti e 80 feriti.