Intervento chirurgico d’urgenza per Papa Francesco: fedeli in ansia per le condizioni del Pontefice

28 Gennaio 2021 17:41

Papa Francesco si dovrà sottoporre ad un intervento chirugico d’urgenza: diventati troppo acuti i dolori causati dalla sciatalgia

Papa Francesco dovrà sottoporsi entro breve ad un “intervento chirurgico urgente“. Questo è quanto si legge nella notizia diffusa da ‘Dagospia’ in merito ai recenti problemi di deambulazione riscontrati dal Pontefice ormai da diverso tempo. Come confermato dal settimanale spagnolo ‘Vida Nueva’, Papa Francesco soffre di dolori acuti causati dalla sciatalgia che già lo scorso 31 dicembre lo avveva costretto a rinunciare alla celebrazione del ‘Te Deum’ e il giorno seguente alla celebrazione religiosa del primo giorno del nuovo anno. In previsione dell’intervento, Bergoglio dovrà cancellare tutti gli impegni a breve scadenza presenti in azienda, compresa l’udienza al corpo diplomatico presso il Vaticano. Il papa soffre da lungo tempo di sciatalgia e periodicamente, su indicazione del suo medico, si sottopone a massaggi e iniezioni per lenire il dolore alla gamba.