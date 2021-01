Inter-Juve, bufera social su Vidal: saluta Chiellini e bacia lo stemma bianconero, poi segna e non esulta

17 Gennaio 2021 22:01

Definito sui social, da tanti, il “bacio di Giuda”: è quello dell’ex Juventus Arturo Vidal allo stemma bianconero presente sulla maglia di Chiellini

Bufera social su Arturo Vidal, appianata (forse?) dal gol che ha regalato il vantaggio all’Inter. I nerazzurri dell’altro ex Conte sono infatti avanti a San Siro nel big match contro la Juventus per via di un colpo di testa in avvio del cileno a cui è seguito il raddoppio di Barella. A far scatenare i tifosi dell’Inter sui social, però, una foto tutta da interpretare ma abbastanza “evidente”: il centrocampista, alla Juve dal 2011 al 2015, saluta l’ex compagno Chiellini prima del fischio d’inizio e bacia lo stemma bianconero appoggiandosi alla maglia del difensore. Al gol, poi, l’ex Barça non esulta in segno di rispetto.