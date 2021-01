Il 2021 inizia malissimo per il Crotone! Ottimo primo tempo ma la ripresa sembra Wimbledon: l’Inter vince 6-2

3 Gennaio 2021 14:27

Inter-Crotone termina 6-2: i calabresi resistono egregiamente un tempo, nella ripresa però i nerazzurri dilagano trascinati da Lautaro Martinez

Il 2021 del Crotone inizia davvero nel peggiore dei modi. La formazione calabrese, che aveva chiuso il 2020 con una bella vittoria sul Parma, va incontro ad un tremendo ko contro l’Inter. Eppure i primi 45 minuti di gioco erano stati tutt’altro che negativi. Gli ‘Squali’ sono passati in vantaggio con un colpo di testa di Zanellato, si sono visti rimontare da una rete di Lautaro Martinez e un autogol di Marrone, salvo poi pareggiare i conti con un rigore di Golemic. Crotone che tiene bene il campo, soffre dietro, ma fa soffrire a sua volta l’Inter sulle ripartenze: un 2-2 tutto sommato corretto.

Nella ripresa però si cambia sport, il calcio lascia spazio al tennis. L’Inter scende in campo con un piglio diverso e viene fuori il divario di qualità e talento fra le due squadre. Lautaro Martinez firma altre due reti, Lukaku dopo aver lavorato un’infinità di palloni fra sponde e assist mette anche la sua firma sulla gara, nel finale c’è gloria anch eper Hakimi. La partita termina con un perentorio 6-2. L’Inter scavalca temporaneamente il Milan al primo posto in classifica, i calabresi restano penultimi seppur a -2 dalla zona salvezza. Non sono queste le partite che il Crotone aveva in programma di vincere, ma subire 6 gol in una partita rischia di alimentare i dubbi quantomeno su una difesa che rischia di non essere all’altezza della categoria.

RISULTATI SERIE A 15ª GIORNATA

DOMENICA 3 GENNAIO 2021

ORE 12:30

Inter-Cagliari 6-2 (12′ Zanellato, 20′ Martinez, 31′ Marrone autogol, 36′ Golemic, 57′ Martinez, 64′ Lukaku, 78′ Martinez, 88’Hakimi)

ORE 15:00

Atalanta-Sassuolo

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

ORE 18:00

Benevento-Milan

ORE 20:45

Juventus-Udinese

CLASSIFICA

INTER 36 MILAN 34

ROMA 27 SASSUOLO 26 NAPOLI 25 JUVENTUS 24 ATALANTA 22 LAZIO 21 VERONA 20 BENEVENTO 18 SAMPDORIA 17 UDINESE 15 BOLOGNA 15 FIORENTINA 14 CAGLIARI 14 PARMA 12 SPEZIA 11 GENOA 10 CROTONE 9 TORINO 8



CLASSIFICA MARCATORI

Lukaku (Inter) 12 reti Ronaldo (Juventus) 12 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Belotti (Torino) 9 reti Immobile (Lazio) 9 reti Joao Pedro (Cagliari) 8 reti Mkhitaryan (Roma) 7 reti Berardi (Sassuolo) 7 reti Muriel (Atalanta) 7 reti Nzola (Spezia) 7 reti Veretout (Roma) 7 reti Quagliarella (Sampdoria) 7 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (16ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

ORE 12:30

Cagliari-Benevento

ORE 15:00

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

ORE 18:00

Napoli-Spezia

ORE 20:45

Milan-Juventus