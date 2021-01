Infortunio Lukaku, l’esito degli esami medici: lesione scongiurata, ma potrebbe saltare Sampdoria-Inter

5 Gennaio 2021 15:11

Infortunio Lukaku, l’esito degli esami medici non ha evidenziato alcuna lesione: il calciatore però potrebbe saltare Sampdoria-Inter in via precauzionale

I tifosi dell’Inter possono tirare un bel sospiro di sollievo, l’infortunio di Romelu Lukaku non è grave. L’attaccante belga era uscito al 75′ della sfida fra Inter e Crotone della scorsa domenica a causa di una contrattura al quadricipite della coscia destra. Gli esami dei giorni successivi avrebbero dovuto fare maggiore chiarezza in merito al problema, ma non hanno evidenziato alcuna lesione. Dunque il peggio è stato scongiurato. Lukaku potrebbe comunque essere tenuto a riposo in vista del turno infrasettimanale che vede l’Inter impegnata in trasferta contro la Sampdoria. Il richio di aggravare l’infortunio potrebbe creare non pochi problemi ai nerazzurri chiamati alla successiva gara contro la Roma e all’impegno di Coppa Italia contro la Fiorentina a distanza di pochissimi giorni.