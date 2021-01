Infortunio Gallinari, il risultato della risonanza magnetica alla caviglia: diagnosi e tempi di recupero

3 Gennaio 2021 12:02

Infortunio Gallinari, il cestista degli Atlanta Hawks ha rimediato una distorsione alla caviglia destra: possibile il suo rientro per la fine di gennaio

Danilo Gallinari è uscito malconcio dalla sfida contro i Nets di qualche giorno fa. Il cestista azzurro, dopo un contatto con Kyrie Irving, ha iniziato a toccarsi la caviglia, finendo per chiedere il cambio e non rientrare più sul parquet. Quest’oggi l’ala grande degli Atlanta Hawks si è sottoposto ad una risonanza magnetica che, come comunicato dalla franchigia in una nota ufficiale, ha evidenziato una distorsione alla caviglia destra con rigonfiamento e infiammazione. Gallinari verrà nuovamente riesaminato fra due settimane. Il suo ritorno sul parquet dovrebbe avvenire dunque nella seconda metà di gennaio: possibile il 18 gennaio per il Martin Luther King Day o il 21 contro i Detroit Pistons.