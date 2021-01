11 Gennaio 2021 16:16

Infortunio Dybala, gli esami medici hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale del ginocchio: day by day il recupero di Chiesa e McKennie

Infortunio Dybala, arriva la notizia che i tifosi della Juventus temevano. Il calciatore argentino è uscito molto dolorante dalla sfida contro il Sassuolo di ieri sera, segno che ci fosse qualcosa che non andava. La certezza sarebbe arrivata solo attraverso gli esami medici effettuati nella mattina odierna, ai quali per altro la ‘Joya’ si era presentato con un vistoso tutore che lo aiutava a stento a camminare (zoppicare è il termine esatto). I test hanno evidenziato una lieve lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro. I tempi di recupero previsti sono di almeno 15-20 giorni. Una vera e propria mazzata visto il calendario fitto di partite della Juventus che dovrà affrontare a distanza di pochi giorni gli impegni in Coppa Italia, la gara contro l’Inter in Serie A e la sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Escluse lesioni invece per McKennie e Chiesa: i loro recuperi però andranno valutati day by day.