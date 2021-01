Infortunio Calhanoglu, Milan dimezzato! Problema alla caviglia per il turco: rischio forfait contro il Torino

7 Gennaio 2021 18:51

Infortunio Calhanoglu, problema alla caviglia per il trequartista del Milan: il turco rischia di dover saltare la partita di sabato contro il Torino

Momento davvero complicato per il Milan. I rossoneri sono usciti malconci dalla sfida di San Siro contro la Juventus, la prima sconfitta stagionale in Serie A (addirittura dalla ripresa del campionato dopo il primo lockdown) arrivata con il punteggio di 1-3. A preoccupare Stefano Pioli non è stanto il risultato, prima o poi il ko sarebbe dovuto arrivare, quanto la situazione degli assenti. L’infortunio di Calhanoglu ha infatti riempito un’altro spot nella già satura infermeria rossonera. Il trequartista turco ha lamentato un fastidio alla caviglia dopo un colpo subito nel finale di partita: il problema, che in mattinata non si è risolto, ha costretto il calciatore a sottoporsi ad alcune terapie. La sua presenza contro il Torino sabato sera, visti i tempi ristretti relativi alla calendarizzazione della gara, è a forte rischio. L’infortunio di Calhanoglu si va ad aggiungere a quelli di Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers e Gabbia, oltre alle positività al Coronavirus riscontrate in Rebic e Krunic alla vigilia della sfida contro la Juventus.