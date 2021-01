Incidente Toby Price, brutta caduta nella Dakar 2021: colpo alla testa e fratture multiple, è in ospedale

12 Gennaio 2021 10:43

Incidente Toby Price, brutta caduta per il pilota australiano nella Dakar 2021: nell’impatto avrebbe riportato un colpo alla testa e diverse fratture

Incidente Toby Price, paura alla Dakar 2021. Il pilota australiano della KTM è stato protagonista di una brutta caduta fra le dune dell’Arabia Saudita. Al 155° chilometro della competizione, Toby Price, in quel momento secondo in classifica alle spalle di Josè Ignacio Cornejo, ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente a terra: nell’impatto avrebbe riportato una botta alla testa, fratture ad un braccio, polso, spalla e gamba. Necessario il trasporto presso la struttura ospedaliera di Tabuk per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute. Ricky Brabec, compagno di squadra in Honda di Cornejo, è stato uno dei primi a prestargli soccorso.