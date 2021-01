Incidente Sofia Goggia, la sciatrice azzurra cade sulla pista turistica di Garmisch: Mondiali di Cortina rischio!

31 Gennaio 2021 16:00

Incidente Sofia Goggia, la sciatrice cade sulla pista di Garmisch: trauma distorsivo al ginocchio, brutte notizie in vista dei Mondiali di Cortina

Sci azzurro in ansia per le condizioni di Sofia Goggia, sfortunata protagonista di una brutta caduta sulla pista turistica di Garmisch in Germania. Nel comunicato emesso dalla Federsci si legge che: “Sofia Goggia è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile che è stato annullato sulla pista tedesca di Garmisch a causa della nebbia. La campionessa olimpica bergamasca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica FISI”.

La sciatrice azzurra stava tornando a valle insieme alle colleghe, dopo la cancellazione del Super G, sulla pista parallela a quella del percorso di gara: Sofia Goggia sarebbe caduta sulla neve fresca, rotolando diverse volte e perdendo anche il casco durante la caduta. Immediatamente soccorsa, sarebbe stata portata via in barella. Un duro colpo per lo sci azzurro in vista dei Mondiali di Cortina che inizieranno il prossimo 8 febbraio.