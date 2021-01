Incidente shock per Elabdellaoui: rischia di perdere la vista a causa dei botti di Capodanno

1 Gennaio 2021 13:18

Omar Elabdellaoui rischia di perdere la vista: il calciatore del Galatasaray finisce in ospedale dopo l’esplosione di un petardo di Capodanno

Tragedia sfiorata, ma le conseguenze potrebbero essere comunque gravissime. Come spesso accade, l’1 gennaio si fa la conta di vittime e feriti a causa dei botti di fine anno. Questa volta ad avere la peggio è stato Omar Elabdellaoui, difensore del Galatasaray, rimasto ferito da un petardo che stava maneggiando la notte dell’ultimo giorno del 2020. Il materiale pirotecnico gli è esploso vicino al volto provocando gravi danni agli occhi: il calciatore non è in pericolo di vita ma rischia di perdere la vista e di dover dire addio alla sua carriera. “Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita“, si legge nella nota del Galatasaray. Il terzino norvegese è stato raggiunto in ospedale dal vicepresidente del club turco, Abdurrahim Albayrak, dall’allenatore Fatih Terim e dal capitano Arda Turan.