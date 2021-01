Messina, incidente autonomo in autostrada: grande spavento ma nessun ferito [FOTO]

18 Gennaio 2021 21:05

Incidente autonomo sulla corsia autostradale in direzione Messina. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il passeggero ma solo grande spavento

Questa mattina intorno alle 8 la squadra dei Vigili del fuoco del presidio CAS (consorzio autostrade siciliane) di Brolo è intervenuta per un incidente autonomo sulla corsia autostradale in direzione Messina. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il passeggero ma solo grande spavento. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza e bonificare tutta l’area interessata dal sinistro. Sul posto Polizia stradale e squadra per la manutenzione e il ripristino della rete del Consorzio.