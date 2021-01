19 Gennaio 2021 20:00

Grave incidente sulla SS18 in Calabria: scontro tra due auto, un ferito. Traffico temporaneamente bloccato

Sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” il traffico è provvisoriamente bloccato a causa di un incidente all’altezza del km 448, in località Ionadi, in provincia di Vibo Valentia. Nell’incidente, la cui cause sono in corso di accertamento, sono coinvolti 2 veicoli e una persona è rimasta ferita. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.