Inauguration Day, Lady Gaga incanta durante l’inno nazionale: look da ‘Pricipessa Leila’ e voce sublime [VIDEO]

21 Gennaio 2021 12:39

Lady Gaga incanta durante l’Inauguration Day di Joe Biden come nuovo presidente USA: la sua performance dell’inno nazionale americano è emozionante

Seppur in forma ridotta a causa dell’emergenza Coronavirus, l’Inauguration Day che ha ufficializzato la nomina di Joe Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti d’America è stato comunque molto emozionante. Uno dei momenti più sentiti è stato sicuramente quello riguardante l’esecuzione dell’inno americano, affidata questa volta alla pop star Lady Gaga. La cantante, che vanta origini italiane grazie ad alcuni antenati abruzzesi, si è presentata con una capigliatura che ricorda vagamente la principessa Leila di Star Wars, vestita con un abito nero adornato con una colomba dorata e una vistosa gonna a campana rossa. La sua voce, nonostante l’emozione mostrata all’arrivo, è stata decisa e vibrante, come sempre in grado di regalare grandi emozioni ai presenti, tutti in piedi con la mano sul cuore.