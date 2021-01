Inauguration Day, l’addio al veleno di Greta Thunberg a Trump: “sembra un vecchio felice che guarda al futuro”

20 Gennaio 2021 17:45

Inauguration Day, Greta Thunberg ‘saluta’ Donald Trump sui social: il tweet che commenta l’addio nasconde una frecciatina particolare

L’Inauguration Day è finalmente arrivato: quest’oggi Joe Biden metterà piede finalmente alla Casa Bianca. Il nuovo presidente eletto succederà a Donald Trump che ha scelto di non fare gli ‘onori di casa’ e dare il benvenuto al nuovo presidente. Donald Trump è volato insieme alla moglie Melania verso Mar-a-Lago, la lussuosa dimora nella quale la coppia si stabilirà.

A dire addio al presidente uscente anche Greta Thunberg, la giovanissima attivista che su Twitter non ha perso l’occasione di salutare il ‘Tycoon’ con un messaggio davvero particolare. “Sembra un vecchio signore molto felice che guarda verso il suo brillante e meraviglioso futuro. Fa piacere vederlo così!“, il cinguettio che la piccola Greta ha allegato alla foto di Trump che sale sull’Air Force One per l’ultima volta. La frase nasconde in realtà una frecciatina, in quanto riprende ciò che Trump disse di lei dopo l’intervento all’Onu: “sembra una giovane molto felice che guarda a un futuro brillante e meraviglioso. Che bello da vedere!“.