2 Gennaio 2021 15:42

Dona un sorriso: il Priorato di Sicilia dona panettoni e calze alla Caritas di Acireale

Alla vigilia del capodanno i Cavalieri di Malta OSJ non hanno fatto mancare la loro solidarietà ai tanti individui che si rivolgono alla Caritas diocesana di Acireale donando panettoni e calze, in modo tale da offrire un sorriso a chi, per svariate ragioni, la vita lo ha tolto. Ad accogliere la delegazione del Priorato di Sicilia, guidato dal Ministro dell’Istruzione e Gran Priore dott.ssa Natalina Romania, è stato don Orazio Tornabene, direttore della Caritas di Acireale con il suo vice don Orazio Caputo. Il vice direttore don Caputo, con sentimenti di stima, ha ringraziato il Gran Priore di Sicilia attribuendo al gesto il carattere della provvidenza, come segno della presenza di Dio che non abbandona mai i più deboli e bisognosi Dopo lo scambio degli auguri, il Gran Priore di Sicilia ha ringraziato il Direttore e vicedirettore per lo straordinario lavoro che viene fatto nel territorio, ripromettendosi il prossimo anno di programmare una maggiore vicinanza a questa realtà, con interventi programmati. La delegazione era composta dal Gran Priore di Sicilia e Ministro dell’istruzione dr.ssa Natalina Romania, il Gran Cancelliere Cav. Renato Pollari, il Vice Priore Prof Giovanni Maria Alongi, il Cav. Dr. Giuseppe Alizzio, la Dama Avv. Marisa Coco, il Cav dr. Santo Pietro Paolo ed il Cav Gianni Antista