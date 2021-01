Il poeta gioiese Rocco Giuseppe Tassone socio onorario del sodalizio la Camerata dei Poeti di Firenze

5 Gennaio 2021 17:28

Rocco Giuseppe Tassone, per i suoi meriti in campo della poesia, è stato insignito del titolo di Socio Onorario da parte della storica associazione internazionale di Poesia La Camerata dei Poeti di Firenze

Il primo gennaio 2021 il noto poeta gioiese, ma nato a Candidoni, Rocco Giuseppe Tassone, per i suoi meriti in campo della poesia, è stato insignito del titolo di Socio Onorario da parte della storica associazione internazionale di Poesia La Camerata dei Poeti di Firenze presieduta da Carmelo Consoli. Fanno parte tra gli altri soci onorari: Nazario Pardini, Alessandro Quasimodo, Daniela Quieti, Davide Rondoni, Paolo Ruffilli.

Questa la lettera di nomina:

“Egregio Prof. Tassone,

Come presidente dell’antico sodalizio della Camerata dei poeti, nato nel 1930, che è oggi tra le associazioni più antiche e prestigiose e seguite nel campo letterario nazionale, ma nota anche oltre i nostri confini , ed esprimendo la volontà del mio consiglio direttivo attuale, le segnalo la decisione della nostra direzione di accettarla come socio onorario e quindi di iscriverla come tale nell’elenco degli associati. Un elenco che comprende importanti personaggi della cultura letteraria e artistica nazionale… Se vuole può già partecipare alla vita culturale e poetica della Camerata dei poeti inviandoci sue poesie che saranno molto gradite sia in dialetto, con traduzione in lingua, sia in italiano. In attesa di inserirla nella nostra grande famiglia tra i personaggi onorari e di aver un suo gentile riscontro a questa mail, le invio i miei più distinti saluti e complimenti per il suo lungo e fitto impegno umano e culturale nel corso degli anni augurandole un “2021 ” ricco di serenità e successi. Ricordiamo che il Tassone ha dato alle stampe 63 volumi e ha ricevuto numerose attestazioni e nomine honoris causa in tutto il mando”.

Carmelo Consoli– presidente della Camerata dei poeti