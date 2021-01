Il gruppo di Coordinamento di AltraPsicologia Calabria: “auguri di buon lavoro alla Sezione Regionale della SIPEM”

7 Gennaio 2021 11:59

“Il gruppo di Coordinamento di AltraPsicologia Calabria – scrive in una nota Santo Cambareri, Coordinatore AltraPsicologia Calabria- esprime i più sinceri auguri di buon lavoro per questo 2021 alla Sezione Regionale della SIPEM Calabria. Il nostro territorio si è arricchito di un’importante realtà grazie al contributo di colleghi in grado di dare supporto psicologico qualificato nelle situazioni emergenziali alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, nonché agli stessi soccorritori. Pienamente convinti che la psicologia dell’emergenza necessiti di interventi qualificati, auspichiamo una concreta ed efficiente collaborazione tra le istituzioni di categoria e la rete di protezione e soccorso necessaria ai bisogni dei cittadini. Un plauso alla Presidente Sipem SOS Calabria, Alessandrina Paviglianiti per la lungimiranza e l’intraprendenza nel lavoro di raccordo in un settore della psicologia di cui il nostro territorio ha un grande bisogno. Siamo lieti di ritrovare tra i soci fondatori della SIPEM SOS Calabria due compagni di squadra del gruppo di Coordinamento di AltraPsicologia come Ada Schiumerini e Domenico Foti, attuali Consiglieri dell’Ordine degli Psicologi della Calabria, sempre attenti alle esigenze dei colleghi a tutela della salute dei cittadini. Un sincero augurio di buon lavoro a tutto il Consiglio Direttivo e ai soci iscritti alla Sipem Calabria che hanno già aderito all’iniziativa. Il 2020 ha rappresentato una prova di resistenza, coraggio e resilienza per tutti noi. In questi mesi difficili i soci fondatori della Sipem hanno saputo cogliere opportunità e bisogni quando tutto sembrava crollare. È in questo che si è dimostrata anche la bontà dell’iniziativa laddove regnava la confusione. L’augurio è che il 2021 porti a tutti noi maggiore serenità e occasioni di incontro non solo virtuali. Augurio che estendiamo a tutti i soci SIPEM SOS Calabria per un futuro di collaborazione ed occasioni di scambio professionale nella speranza che l’emergenza finisca presto e si ritorni ad operare in tempo di pace”, conclude.