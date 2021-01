Iemmello non smentisce: “Frosinone, Brescia o Reggina? Sono situazioni reali…”

18 Gennaio 2021 22:14

Calciomercato Reggina, Pietro Iemmello confessa l’interesse di diverse squadre dalla Serie B, tra cui anche gli amaranto di Baroni

C’è tanta attesa tra i tifosi della Reggina. Negli ultimi giorni è infatti uscito fuori il nome di Pietro Iemmello, un attaccante “big” per la Serie B, un attaccante che alla squadra amaranto ad oggi serve come il pane e il motivo è ben noto. Inutile nascondere come, tra tutti i nomi fatti per il reparto avanzato della squadra di Baroni in questo mercato invernale, quello dell’ex Perugia stuzzica più di tutti la fantasia dei tifosi. Ma le offerte in cadetteria fioccano, c’è la Reggina ma non solo.

La situazione non è semplice. Pasquale Foggia (ds Benevento, squadra che ne detiene attualmente il cartellino) e Massimo Taibi ne hanno parlato, il giocatore ne è al corrente ma deve decidere. E lo conferma ai microfoni di Rtc Telecalabria, nel programma ‘A Tutto Campo‘: “Le richieste dalla B, tra cui la Reggina? Sono situazioni reali di cui stiamo parlando – dice Iemmello, che dunque conferma indirettamente – Prima che si possa trovare una conclusione, però, ci vuole tempo. Al 99% comunque andrò via da qua, diciamo che mi sto guardando intorno. Sto cercando di valutare bene tante cose, spero che a breve tutto possa concludersi. Sono di Catanzaro e tifo Catanzaro, però nel calcio mai dire mai. Sono del Sud, al Sud mi piacerebbe giocarci”.