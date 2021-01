Grande Fratello VIP, la gaffe di Giulia Salemi: “le province della Basilicata? Sicilia e Calabria!” [VIDEO]

19 Gennaio 2021 10:24

Grande Fratello VIP, Giulia Salemi ‘rimandata’ in geografia dal professor Pucci: che confusione fra Basilicata, Sicilia e Calabria

Il prossimo giovedì 21 gennaio inizierà la nuova stagione de ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa‘, programma che contrappone bellezza a intelligenza di varie compie agli antipodi (pupe/i e secchioni/e), al fine di far apprendere gli uni un po’ dagli altri. Il nuovo conduttore sarà il comico Andrea Pucci che nella serata di ieri si è presentato in qualità di ‘maestro al Grande Fratello VIP per interrogare i concorrenti e testare, allo stesso tempo, le sue qualità nel ruolo di insegnante.

Giulia Salemi è stata protagonista di una gaffe diventata ben presto virale sui social. La materia era la geografia. L’influencer italo-persiana ha fatto un po’ di confusione. “Quali sono le province della Basilicata?”, le ha domandato Pucci. “Sicilia, Calabria”, la pronta risposta della Salemi dopo un particolare disegno mentale nella quale ha posizione le varie regioni in ordine. “No, ti ho chiesto le provincie della Basilicata“, ha ribadito il comico, sentendosi però rispondere allo stesso modo. Pucci ci ha riprovato con un’altra domanda: “Le nazioni che compongono il Benelux“. Giulia Salemi questa volta ha fatto… meno peggio: “Belgio, Lux che sta per Bruxelles… no, Lussemburgo! E poi Nederland, quindi Norvegia…“.