22 Gennaio 2021 22:36

Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Io auspico la ripresa di uno spirito di collaborazione con i gruppi politici di Italia viva. L’incontinenza verbale di Renzi non deve compromettere il rapporto che può essere rivalutato con i gruppi di Italia viva, non con Renzi o con il renzismo. Possono accadere moltissime cose per portare stabilità al governo”. Lo ha detto il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora a Titolo V.