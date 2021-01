Governo: Spadafora, ‘per M5S Conte è unico nome’**

26 Gennaio 2021 20:00

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Un dato resta fermo: per me e per il Movimento Cinque stelle c’è un unico nome come presidente del Consiglio, quello di Giuseppe Conte. Faremo la nostra parte fino alla fine, come è nostro dovere, confidando nella saggezza e nelle decisioni del Presidente della Repubblica”. Lo scrive su Facebook il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora.

“La pandemia continua a mietere vittime – esordisce – la campagna vaccinale deve andare avanti nella massima velocità, il Next Generation Eu deve essere finalizzato per l’approvazione nelle prossime settimane, la crisi economica e sociale colpisce milioni di cittadini, costretti ad aspettare il Decreto Ristori Cinque perché siamo nel pieno di una inspiegabile e ingiustificabile crisi di Governo”.

“La affronteremo, la supereremo: la maggioranza formata da Movimento Cinque Stelle, PD e LeU è determinata ad andare avanti e ad allargare la base parlamentare verso coloro che sono pronti a spendersi con noi per portare avanti un progetto e un programma di legislatura. Sono convinto che in questi mesi abbiamo dimostrato di riuscire a lavorare bene, nell’interesse del Paese e a difesa di chi è più fragile. A causa del Coronavirus ci siamo trovati ad affrontare la peggior crisi del dopoguerra: questo ha unito forze politiche che in passato sono state distanti, ma che nell’emergenza hanno stretto e rinforzato un patto che non si romperà in questo frangente”.