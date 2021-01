Governo: Sala, ‘poco appassionato a dibattito su premier, servono ministri capaci’

30 Gennaio 2021 22:02

Milano, 30 gen. (Adnkronos) – “Il dibattito su chi sarà il presidente del Consiglio mi appassiona il giusto. Il governo oggi deve fare due cose: tirarci fuori il più in fretta possibile dalla pandemia e lanciare seriamente un Recovery Plan sano che porti lavoro alla comunità. Per il resto se ci vengono a parlare di proporzionale e maggioritario, fanno un grandissimo errore. Al di là del presidente del Consiglio, ci mettano anche ministri capaci di supportare il presidente del Consiglio, chiunque sia”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a ‘Le Parole della Settimana’ su Rai3.

“Poi la vera battaglia sarà nel febbraio 2022 con l’elezione del presidente della Repubblica. Anche per questo io non credo che oggi succederà granché”, ha aggiunto.