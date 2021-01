Governo: Renzi, ‘continueremo a parlare di contenuti, non di poltrone’

27 Gennaio 2021 18:59

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Non è una questione caratteriale, non è un problema delle singole persone, non è un problema che si puo’ risolvere con una poltrona. Noi le poltrone le abbiamo lasciate, siamo gli unici ad averlo fatto”. Lo dice Matteo Renzi in un video su Fb.

“Per fare politica occorre studiare, conoscere e fare proposte. A noi sta a cuore l’Italia e l’Italia -aggiunge Renzi- deve ripartire adesso. Solo una cosa non ci possiamo permettere, non vivere questa crisi come una grande opportunità per ripartire. O prepariamo adesso la ripartenza o l’Italia sprecherà la più grande occasione. Noi continueremo a testa alta a parlare di contenuti e se altri parlano di poltrone, polemizzano sul carattere e ci attaccano con fake news, non è un nostro problema. Noi teniamo la barra dritta, a viso aperto, sulle cose che servono all’Italia non a noi”.